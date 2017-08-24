В Киеве осквернили памятник с вонзенным в карту России мечом

В Киеве осквернили памятник участникам антитеррористической операции (АТО, так украинские власти называют боевые действия в Донбассе) с вонзенным в карту России мечом. Фото монумента опубликовал в четверг, 24 августа, на своей странице в Facebook пользователь Максим Романченко.

«Вот так подлецы облили краской памятник воинам АТО», — подписал он снимок.

24 августа на Украине отмечают День независимости.

Памятник участникам боевых действий в Донбассе был открыт 15 августа. Монумент высотой 2,5 метра изготовлен из гранита. Он выглядит как большой меч с гербом Украины, вонзенный в плиту, на которую нанесена карта России. На постаменте изображен ангел-хранитель с раскрашенными в цвета украинского флага крыльями. В сети обратили внимание, что он скопирован с персонажа серии игр Diablo.

В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действиях, в частности, в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России против Украины. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.