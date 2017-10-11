Последнюю картину да Винчи выставили на торги за 100 миллионов долларов

Последнюю картину Леонардо да Винчи, которая находилась в частной собственности, выставили на аукцион с начальной стоимостью в 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Time.

Картина, написанная маслом, была создана предположительно в XVI веке. Она представляет собой портрет Христа и называется «Спаситель мира» (Salvator Mundi). В 2005 году ее также выставляли на торги.

Как отмечает издание, история произведения доподлинно неизвестна и имеет несколько вариаций. Если верить одной из них, картина находилась в коллекции короля Карла II, затем принадлежала сыну герцога Букингемского. После этого она периодически пропадала, изредка появляясь на аукционах.

В конце августа сообщалось, что британская библиотека выложила в свободный доступ «Кодекс Арундела» Леонардо да Винчи. Рукопись насчитывает 570 страниц. Записи в кодексе датируются 1480-1518 годами. В манускрипт вошли трактаты по различной тематике, в том числе механике и геометрии. Он также включает в себя многочисленные эскизы и диаграммы.