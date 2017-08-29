Оцифрованная рукопись Леонардо да Винчи появилась в свободном доступе

Британская библиотека выложила в свободный доступ «Кодекс Арундела» Леонардо да Винчи. Оцифрованный манускрипт доступен по ссылке, сообщает ArchDaily во вторник, 29 августа.

Рукопись насчитывает 570 страниц.

Записи в кодексе датируются 1480-1518 годами. В манускрипт вошли трактаты по различной тематике, в том числе механике и геометрии. Он также включает в себя многочисленные эскизы и диаграммы.

«Кодекс Арундела» считается вторым по значимости кодексом да Винчи после «Атлантического кодекса».

Рукопись вместе с другой тетрадью ученого, «Лестерским кодексом», была одной из первых книг, оцифрованных в 2007 году в рамках совместного проекта Британской библиотеки и Microsoft — Turning the Pages.