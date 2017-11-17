Ушедшую с молотка самую дорогую в мире картину назвали подделкой

Картина художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» может оказаться подделкой. Британское издание The Telegraph привело четыре аргумента, которые якобы ставят под сомнение подлинность творения.

В заметке указывается, что полотно было создано около 1500 года, когда 48-летний Да Винчи активно исследовал оптические иллюзии и преломление света. Однако хрустальный шар в руке Иисуса Христа на картине изображен нереалистично, поскольку объекты за фигурой не инвертированы.

Второй аргумент — Христос на полотне расположен строго анфас, хотя другим работам да Винчи присуща динамика, и персонажи его картин, как правило, изображены в сложных позах. «Спаситель мира» больше напоминает икону.

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Еще одно обстоятельство, вызывавшее сомнение у авторов статьи, заключается в неясной истории картины, имеющей несколько вариаций. Согласно одной из них, полотно находилось в коллекции короля Карла II, затем принадлежало сыну герцога Букингемского. После этого оно периодически пропадало и вновь появлялось на аукционах.

Четвертая причина относится к реставрации — картину восстанавливали и, предположительно, дополняли так часто, что в ней могло не остаться практически ничего от кисти да Винчи.

«Спаситель мира» ушел с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов 16 ноября. Изначальная цена лота составляла 100 миллионов. Сумма сделки оказалась рекордной для выставленного на аукцион произведения искусства.

В октябре сообщалось, что писатель Уолтер Айзексон объяснил необычные свойства шара в руке Христа на полотне да Винчи. По его словам, художник мог передать таким образом чудотворные качества Христа или просто решил, что реалистичное изображение предмета будет отвлекать внимание.