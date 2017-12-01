Художник приковал себя к мраморной глыбе ради перформанса и не смог освободиться

Видео: Guardian Culture / YouTube

Бельгийского художника-акциониста Микеса Поппе, приковавшего себя к мраморному блоку ради перформанса, пришлось освобождать от цепи при помощи циркулярной пилы. Видеозапись произошедшего опубликовала газета The Guardian на YouTube.

Материалы по теме Спермформанс Художники-глиномесы, или как задействовать оргазм в искусстве

Поппе планировал избавиться от цепей самостоятельно при помощи молотка и стамески. Он провел за работой 19 дней — рядом с камнем он ел, умывался, спал и ходил в туалет. Мраморный блок должен был олицетворять историю искусства, от которого художник собирался освободить себя. Поппе заметил, что не считает перформанс провалившимся — он показал, что освободиться от бремени истории невозможно и он будет вечно нести его на себе.

В октябре бразильский художник Вагнер Шварц разделся перед толпой, в которой были дети, и позволил делать с собой все, что угодно.

В апреле француз-акционист Абрахам Пуаншеваль притворился курицей и высидел яйцо.