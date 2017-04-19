Французский художник высидел яйцо

Французскому художнику-акционисту Абрахаму Пуаншевалю (Abraham Poincheval), притворившемуся курицей в парижском музее, удалось высидеть яйцо, из которого вылупился цыпленок. Об этом сообщает газета The Telegraph в среду, 19 апреля.

В рамках перформанса «Яйцо» Пуаншевалю предстоит высидеть еще девять яиц, сидя в стеклянном виварии «Токийского дворца». «Ему тяжело это далось. Он спал, сидя на яйцах. Это гораздо сложнее, чем когда он запер себя внутри камня», — отметил представитель музея.

Пуаншеваль начал свою акцию в конце марта. Он заявил, что хочет понять чувства птицы, высиживающей птенцов. Для достижения цели мужчина закутался в изолирующее одеяло для поддержания высокой температуры тела.

2 марта художник завершил акцию, в рамках которой провел семь дней внутри полого камня. В 2014 году художник провел 13 дней внутри чучела медведя. При этом он питался червями и насекомыми.