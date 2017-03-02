Французский художник провел семь дней внутри полого камня

В парижском центре современного искусства Palais de Tokyo 1 марта завершился перформанс французского художника Абрахама Пуаншеваля (Abraham Poincheval), который провел семь дней внутри полого камня. Об этом сообщает Associated Press.

Под аплодисменты посетителей Пуаншеваль осторожно вылез, с помощью медиков уселся на стул и в знак успешного окончания акции сложил пальцы в виде латинской буквы «V». Он признался, что немного дезориентирован и поблагодарил присутствующих за теплое приветствие, отмечает Reuters.

Художник забрался в 12-тонную глыбу известняка, в центре которой была выдолблена полость в форме сидящего человека, 22 февраля. Половины камня сдвинули, замуровав Пуаншеваля внутри. В заточении он питался пюре, вареными фруктами и сушеным мясом, которые ему через отверстия передавали помощники.

В 2014 году Пуаншеваль провел 13 дней внутри чучела медведя. При этом он питался червями и насекомыми.

В январе сообщалось, что сербская художница Миряна Кика Милошевич (Mirjana Kika Milosevic) с помощью кистей и красок изобразила на своей голове пепельницу и нарисовала себе черные, забитые окурками легкие.