Художница «превратила» себя в пепельницу ради устрашения курильщиков

Сербская художница Миряна Кика Милошевич (Mirjana Kika Milosevic) устроила собственную антитабачную кампанию, с помощью кистей и красок изобразила на своей голове пепельницу и нарисовала себе черные, забитые окурками легкие.

Видеозапись создания оптической иллюзии была опубликована на ее YouTube-канале 18 января, однако СМИ, в частности, The Daily Mirror, обратили внимание на ролик лишь через неделю.

«Думаю, не нужно объяснять, что меня вдохновляло», — пояснила гример тему своего перформанса.

Милошевич получила международную известность в июле 2016 года после того, как опубликовала видео своей трансформации в чертика из табакерки.

