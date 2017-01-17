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Названы самые дорогие ныне живущие художницы

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Яеи Кусама
Яеи Кусама

Портал Artnet составил рейтинг самых дорогих из ныне живущих художниц. Список возглавила японка Яеи Кусама, чья картина «Белый №28» в 2014 году ушла с молотка за 7,3 миллиона долларов.

На второй строчке — американский фотограф Синди Шерман: 17 ее работ были проданы за суммы, превышающие миллион долларов. Самое дорогое из ее произведений куплено за 6,7 миллиона.

Тройку замыкает английская представительница оп-арта Бриджет Райли. В 2016-м ее безымянное полотно 1966 года ушло на торгах Christie's за 5,7 миллиона долларов.

В топ-10 вошли также Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель.

В числе самых дорогих ныне живущих художников-мужчин такие деятели, как Аниш Капур, Герхард Рихтер, Джаспер Джонс, Кристофер Вул и Джефф Кунс.

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