Посетитель музея разрушил скульптуру Яей Кусамы при попытке сделать селфи

Посетитель музея Хиршхорн и сада скульптур в Вашингтоне (округ Колумбия) уничтожил один из объектов выставки японской художницы Яей Кусамы. Об этом сообщает портал Artnet.

Инцидент произошел в одном из залов экспозиции «Бесконечность зеркал» — там были представлены несколько скульптур в виде тыкв. Один из гостей пытался сделать селфи на фоне арт-объекта, отражающегося в кривых зеркалах.

Отмечается, что одна из тыкв Кусамы в 2015 году была продана на аукционе за 784 тысячи долларов.

Размер ущерба оценивают эксперты, в ближайшее время зал должен снова открыться.

Яей Кусама на данный момент возглавляет рейтинг самых дорогих ныне живущих художниц. Ее картина «Белый №28» в 2014 году ушла с молотка за 7,3 миллиона долларов.

В ноябре 2016-го любитель селфи уронил на пол и разбил скульптуру начала XVIII века во время посещения Национального музея старинного искусства в Лиссабоне (Португалия).