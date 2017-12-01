Уинслет доказала наличие места для Ди Каприо на куске «Титаника»

Видео: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube

Актриса Кейт Уинслет заявила, что Джек из фильма «Титаник» в исполнении Леонардо Ди Каприо мог спастись, поскольку на куске деревянной обшивки, на который в финале залезла Роуз, было место для двоих. Она доказала свои слова, забравшись на стол с телеведущим Стивеном Кольбером на передаче The Late Show. Отрывок появился на YouTube в пятницу, 1 декабря.

«Твоя самая знаменитая фраза из фильма: "Я никогда тебя не отпущу, Джек". Но ты именно это и делаешь!» — сказал ей Кольбер.

«Я соврала, я признаю. Но ему просто стоило постараться залезть на тот обломок», — подчеркнула Уинслет. Она предложила телеведущему разыграть финальную сцену на его столе.

27 ноября сообщалось, что режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон назвал глупыми непрекращающиеся обсуждения финала ленты. Он объяснил, что смерть Джека обусловлена законами драматургии, и если бы тот не утонул, то на него должна была бы упасть дымовая труба.

Прав ли был Кэмерон? Отвечают читатели ВКонтакте:

Вышедший в 1997 году «Титаник» заслужил 11 премий «Оскар», включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру, и был выдвинут как номинант еще в трех категориях. Кроме того, лента заработала четыре премии «Золотой глобус» и пять «Грэмми».