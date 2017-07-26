Культура
 

Джеймс Кэмерон снимет документалку про «Титаник» в качестве работы над ошибками

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Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон

Режиссер Джеймс Кэмерон и телеканал National Geographic снимут документальный фильм, посвященный ленте «Титаник». Кинематографист собирается проверить оскароносную картину на наличие фактических ошибок, пишет Eonline.

«Я создавал настоящий шедевр. Мне нужно было оставаться приближенным к реальности из уважения к многочисленным жертвам катастрофы, ради их наследия. Но был ли я достаточно точным? Теперь при помощи National Geographic, последних исследований и новых технологий мы это проверим», — объявил Кэмерон.

Режиссер объяснил, что во время написания сценария и съемок «Титаника» он хотел, чтобы «любая мелочь соответствовала действительности», включая крушение корабля.

Вышедшая в 1997 году лента Кэмерона получила 11 «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. «Титаник» также победил в четырех номинациях «Золотого глобуса» и пяти категориях премии «Грэмми». По сюжету, персонажи Роуз Бьюкейтер и Джек Доусон (Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо) влюбляются друг в друга на борту корабля, который сталкивается с айсбергом. В результате крушения Доусон тонет, уступив место Бьюкейтер на плавающем в океане куске деревянной обшивки.

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в северной части Атлантического океана. В результате погибли 1496 человек, 712 были спасены.

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