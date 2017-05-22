Яхтсмен из США обвинил Кэмерона в использовании истории его предков в «Титанике»

Житель Флориды и яхтсмен Стивен Каммингс подал в суд на режиссера Джеймса Кэмерона. По словам американца, кинематографист создал образ главного героя фильма «Титаник» на основе истории его предков, сообщает TMZ в понедельник, 22 мая.

Каммингс утверждает, что Кэмерон узнал о судьбе его родственников благодаря тому, что житель Флориды рассказал о ней своим друзьям. Супруги, являвшиеся предками яхтсмена, по его словам, отправились в круиз на «Титанике». В результате крушения парохода мужчина погиб, а женщине удалось выжить.

Американец требует взыскать с режиссера 300 миллионов долларов и авторские отчисления в размере одного процента от сборов фильма 1997 года.

«Титаник» Кэмерона получил 11 «Оскаров», включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру. Лента также победила в четырех номинациях «Золотого глобуса» и пяти категориях премии «Грэмми». Она собрала 2,18 миллиарда долларов в мировом прокате. По сюжету герои фильма, Роуз Бьюкейтер и Джек Доусон (Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо) влюбляются друг в друга на борту корабля, который сталкивается с айсбергом. В результате крушения Доусон тонет, уступив место Бьюкейтер на плавающем в океане куске деревянной обшивки.

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в северной части Атлантического океана. В результате погибли 1496 человек, 712 были спасены.