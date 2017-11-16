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Спермформанс

Художники-глиномесы, или как задействовать оргазм в искусстве

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Кадр: ilesmarkart / YouTube

По мнению Фрейда, в основе любого наслаждения лежит половое влечение — либидо. Это же понятие используется для описания сублимации — то есть всего того, что в итоге выливается в искусство. Художники не спорят с отцом психоанализа и зачастую строят творчество на его подходах. «Лента.ру» проследила, как и для чего эякуляция и оргастические выделения в прямом смысле становятся арт-объектами.

Венские глиномесы

В июле австрийская арт-группа Gelatin представила выставку «Нью-йоркский голем». В экспозицию вошли более 40 керамических скульптур на постаментах из дерева, металла и различных предметов домашнего обихода. «Работы, сформированные гениталиями участников Gelatin (иногда сзади) несут отпечаток страсти, в порыве которой были созданы», — говорилось в описании.

Четверо художников действительно выбрали не самый тривиальный инструмент — свое тело. Они попросту занимались любовью с сырой глиной, и таким образом фигуры обретали форму.

В сети есть видео творческого процесса во время подготовки к одной из выставок коллектива. Акция называлась «Просопопея» — то есть воплощение, олицетворение. Действительно, Gelatin «оживляют» глину, создавая свои фигуры так же, как появляются живые люди, — половым путем.

«Дневник моих оргазмов»

В 2008 году в Северном Лондоне показали работы 40-летнего Джордана Маккензи. Выставка вызвала протест среди англичан, и ни одно произведение у галереи так и не было продано. Маккензи осудило арт-сообщество, а церковь его просто пожалела. «Мы можем только молиться за художника. Самое невероятное — что кто-то действительно решил, будто это искусство, и решил выставить в своей галерее. Мы явно имеем дело с безумным человеком», — сказал священник католической церкви Святой Этельдреды Кит Каннингем.

Для экспозиции Маккензи создал 55 картин, сделанных весьма неординарным способом. На протяжении нескольких месяцев он трижды в неделю мастурбировал и эякулировал на холсты, посыпая семя угольной крошкой, чтобы пятна становились видимыми. После этого он накрывал полотна стеклом — чтобы защитить от мух.

«Это только первая партия моих произведений. Это дневник моих оргазмов, все картины прочувствованы до глубины души, они очень личные. Надеюсь, люди придут и увидят их своими глазами — а не станут с ходу осуждать меня», — поделился художник.

50 первых камшотов

Мастерами фаллического искусства чаще всего становятся мужчины, но в условиях гендерного равенства на этом поприще начинают заявлять о себе и женщины. В 2015 году в бруклинской галерее TRANSFER прошла выставка «Технофилия» американской художницы Фэйт Холланд. Источником вдохновения для нее стали порнофильмы.

Для своего проекта Холланд попросила всех желающих анонимно присылать ей камшоты — кадры, сделанные во время эякуляции, или просто изображения оргастических выделений. Снимки принимались от людей всех полов, единственным условием было то, что на фотографии должна была быть запечатлена жидкость, полученная в результате оргазма.

Кадры после обработки в фотошопе стали частью центрального произведения выставки — коллажа под названием «Суб/продукты». По словам художницы, всего ей прислали около 50-60 анонимных камшотов. Еще одним объектом экспозиции стало полотно «Грязный холст I», созданное из кадров с оргазмами из порнофильмов. Ролики Холланд выбирала на порносайте RedTube.

«Это прямое продолжение моей предыдущей серии работ "Визуальные оргазмы", которая изображала секс с помощью визуального языка голливудского кино времен действия цензуры, кодекса Хейса. Несмотря на запреты, Голливуд считал нужным находить метафоры для секса и оргазма — в порно же оргазм и семяизвержение становятся свидетельством полученного наслаждения. Мне давно хотелось и самой обыграть момент оргазма в своем творчестве», — объяснила художница.

«Мой одинокий ковбой»

В 2008 году скульптура современного японского художника Такаси Мураками была продана на аукционе за 15,2 миллиона долларов. Работа называется «Мой одинокий ковбой» и представляет собой фигуру юноши в стиле аниме в момент эякуляции.

Мураками создал статую в конце 1990-х годов в паре с другой скульптурой под названием «Хиропон». Она изображала грудастую девушку, из сосков которой извергаются струи молока. Эти произведения многие сочли порнографическими и пошлыми, и в 2010 году благонамеренная французская общественность чуть было не сорвала готовящуюся выставку художника в Версальском дворце.

По словам Такаси Мураками, эти скульптуры — дань его давнему увлечению мангой и аниме. В японских комиксах и мультсериалах (особенно если речь идет об отдельных эротических жанрах, таких как дзюхати-кин или хентай) молодое тело часто становится объектом фетиша, а героям присуща излишняя сексуальность.

С одной стороны, Мураками на полном серьезе возводит в ранг высокого искусства «низкие» жанры. Но с другой стороны, он сам иронизирует над эротизированностью японской культуры, в которой существует, например, такое понятие, как «лоликон» — фетишизация девочек допубертатного возраста.

Сперм-метал

Американец Андрес Серрано известен тем, что в своих фотографиях запечатлевает все самые неприятные агрегатные состояния человеческого тела. Он снимает трупы, использует в качестве объектов фекалии, мочу и другие выделения, среди которых, конечно, и сперма.

Одно из его произведений представляет собой кадр смешения семени и менструальной крови на черном фоне. Работа Blood and Semen II появилась в 1990 году, на пике обеспокоенности американского общества растущей заболеваемостью СПИДом. Фотография Серрано — это как фильм «Детки» Ларри Кларка в одной картинке.

В 1996 году снимок из этой же серии — Blood and Semen III — оказался на обложке альбома Load метал-группы Metallica. В этом кадре Серрано смешал кровь быка с собственной спермой и поместил результат между двумя лабораторными стеклами. Следующую пластинку коллектива, ReLoad, фотограф украсил смесью бычьей крови и своей мочи.

Черный атлас, белое семя

Если работы XXI века человек консервативных убеждений еще может позволить себе вычеркнуть из разряда искусства, то с произведениями Марселя Дюшана такой номер не пройдет. Французского художника признают одной из самых влиятельных фигур в искусстве XX века, и с ним нельзя не считаться.

Его «Ошибочный пейзаж» был создан в 1946 году (уже после легендарного «Фонтана»-писсуара) и какое-то время считался просто пятном краски. Но в 1980-х исследователи установили, что это не что иное, как собственная сперма художника на черном атласе в деревянной раме.

Миниатюра была спрятана в одном из изданий «Коробок в чемодане» — серии ящиков с коллекцией из уменьшенных репродукций главных произведений Дюшана. Коробку с «Пейзажем» художник преподнес в качестве подарка скульптору и жене бразильского дипломата Марии Мартинс. Дюшан, очевидно, думал о ней в процессе создания. Это была манифестация его любви.

Алёна Кожевникова

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