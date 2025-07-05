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22:30, 5 июля 2025Спорт

Спортсмен умер во время соревнований по триатлону в Москве

Спортсмен Порфиров умер во время соревнований по триатлону в Москве
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Федерация триатлона России

Спортсмен Владимир Порфиров умер во время соревнований по триатлону в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации триатлона России.

Атлет скончался во время заплыва на дистанции 1 миля на Лиге триатлона в Крылатском. Он потерял сознание и начал тонуть. Спортсмена заметили спасатели доставили на берег, где ему оказали первую помощь. Медикам не удалось спасти Порфирова. Причина смерти пока не установлена.

В Федерации триатлона России заявили, что Порфиров участвовал в подобных соревнованиях уже более десяти лет. Они подчеркнули, что окажут помощь семье погибшего спортсмена.

В 2016 году британский пловец Ник Томас, который пытался переплыть Ла-Манш, потерял сознание после 16 часов заплыва. Позже он умер в больнице.

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