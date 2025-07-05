В Раде призвали не удивляться отсутствию прогресса в урегулировании конфликта

Дубинский: Не стоит удивляться отсутствию прогресса в урегулировании конфликта

Не стоит удивляться тому, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел без прогресса в урегулировании конфликта на Украине. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Я думаю, он и не предполагался. Вы же помните недавнюю фразу Трампа о том, что "надо им дать еще немного повоевать"? Собственно, это и происходит», — написал Дубинский.

Депутат предположил, что в данный момент идет поиск условий, которые устроят и Россию, и Украину. После этого, по мнению Дубинского, возможен прогресс в урегулировании конфликта при условии, что предложения устроят США.

Ранее британский дипломат Иэн Прауд заявил, что смягчение экономических санкций против России поможет скорее решить вооруженный конфликт на Украине. Он подчеркнул, что антироссийские санкции никак не сказались на положении Москвы, однако негативно влияют на страны Европы.