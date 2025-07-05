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20:18, 5 июля 2025Бывший СССР

В России заявили о запуске ВСУ крылатых ракет в направлении Крымского моста

Рожин заявил, что ВСУ запустили крылатые ракеты в направлении Крымского моста
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

«Крым. Ракетная атака. Противник запустил несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста», — утверждается в публикации российского военного эксперта. Официального подтверждения информации нет.

Ранее 5 июля стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. В очередях со стороны Керчи и Тамани наблюдались сотни машин.

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