В России заявили о запуске ВСУ крылатых ракет в направлении Крымского моста

Рожин заявил, что ВСУ запустили крылатые ракеты в направлении Крымского моста

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

«Крым. Ракетная атака. Противник запустил несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста», — утверждается в публикации российского военного эксперта. Официального подтверждения информации нет.

Ранее 5 июля стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. В очередях со стороны Керчи и Тамани наблюдались сотни машин.

