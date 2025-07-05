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19:49, 5 июля 2025Россия

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Авторы попросили находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее 5 июля сообщалось, что в очереди на въезд на Крымский мост со стороны Керчи собралось 460 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди находилось 245 машин.

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