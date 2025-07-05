Медведев посоветовал Рютте выучить русский язык

Медведев: Рютте стоит выучить русский язык, это пригодится в лагере в Сибири

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте стоит выучить русский язык. Такой совет европейскому политику дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя в соцсети X его рассуждения об участии России в нападении Китая на Тайвань.

«Рютте явно переел волшебных грибов, которые так любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией из-за Тайваня, а затем и нападение России на Европу», — написал Медведев. Он добавил, что единственное, в чем прав генсек, — в том, что ему необходимо выучить русский язык.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете The New York Times описал план военного сотрудничества Москвы и Пекина. По его мнению, если КНР решит напасть на Тайвань, то первым делом обратится за помощью к России.