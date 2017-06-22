СКР возбудил дело о массовом отравлении метанолом в Сергиевом Посаде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления неизвестной спиртсодержащей жидкостью в Сергиевом Посаде. Об этом в четверг, 22 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек»). «В настоящее время назначены экспертизы, в том числе — химико-токсикологическая, устанавливается лицо, которое принесло в квартиру канистру и подарило ее хозяину», — уточнила Фокина.

Ранее источник в медицинских кругах Московской области рассказал о том, что число жертв отравления метанолом в Сергиевом Посаде увеличилось до трех, состояние еще пяти человек расценивается как крайне тяжелое.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на врача скорой помощи Сергиева Посада Сергея Косых, пострадавших планируют перевести в специализированные столичные клиники, как только медики заметят хотя бы незначительную положительную динамику.

О массовом отравлении метанолом в Сергиевом Посаде стало известно вечером 21 июня. Тогда сообщалось о двух погибших. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что, по словам выживших, они употребляли спиртосодержащую жидкость в компании, в которой были 15 человек.

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, еще двое скончались после приема значительной дозы этилового спирта.