Отравленный колодец погубил мать с младенцем под Воронежем

Семья в поселке Семилукские Выселки Воронежской области отравилась водой с мышьяком, взятой из колодца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В ходе проведения осмотра места происшествия из колодца, расположенного вблизи домовладения пострадавших, изъяты пробы воды. В них обнаружен мышьяк, который в 135 раз превышает допустимую дозу. Установленные нормативы содержания химических элементов в воде из других колодцев данного населенного пункта не нарушены», — отметили в ведомстве.

22 мая в больнице умерла шестимесячная девочка, 4 июня скончалась ее 27-летняя мать. Еще двум детям 2007-го и 2014 года рождения оказана медицинская помощь, они находятся в тяжелом состоянии. Не пострадал только отец.

По факту смерти младенца заведено дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК). Решается вопрос о возбуждении дела из-за смерти матери. Следователи рассматривают две версии случившегося: умышленное отравление воды и попадание в колодец грунтовых вод с химикатами и пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве.

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