Священник огородил открытый колодец надгробиями в Свердловской области

Жители района Гортоп в городе Сухой Лог (Свердловская область) пожаловались на настоятеля храма Рождества Христова Бориса Бароева, который установил напротив жилых домов ограждение из металлических надгробий. Таким образом священник решил закрыть колодец, сообщает в четверг, 12 октября, «Новый день».

«Служитель церкви поставил кладбищенский памятник по улице Свободы, чем жители крайне недовольны, ведь на улице очень много детей, которые ходят возле него, играют, не понимая, что это и для чего это тут стоит. Он отказывается убирать это сооружение вопреки всем жителям данной улицы. Поставил он это не на своей территории», — приводит издание слова местной жительницы Екатерины Деминой.

На своей странице «ВКонтакте» Бароев выложил видеозапись комментария журналистам газеты «Знамя Победы», которым рассказал о причинах такого решения и заявил, что не видит в нем ничего предосудительного.

«А какие проблемы? У меня этот материал оставался. Нечем было закрыть», — ответил Бароев на вопрос об этичности такого выбора. Он добавил, что ранее обозначил колодец другим символом — крестом, который опрокинули неизвестные, после чего он написал письмо мэру Сухого Лога Роману Валову, чтобы тот разрешил оставить конструкцию до середины декабря.

Священнослужитель отметил, что главное, чтобы дети не упали в колодец, и сопроводил видеоролик фразой: «Господь все покрывал любовью и к этому призывает и всех нас».