Обвиняемый в сутенерстве священник предстанет перед судом в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии передал прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении российского священника, который пытался вывезти из Витебска в Санкт-Петербург двух белорусок для занятия проституцией. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Витебской области.

«Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ленинградской области РФ, который обвиняется в совершении преступлений против половой свободы», — отметили в пресс-службе. Теперь священнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, с апреля по август 39-летний мужчина вел в интернете переписку с двумя жительницами Витебска. Когда обвиняемый получил их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, он приехал в Белоруссию, чтобы забрать женщин в Россию. Сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину, когда он уже садился в автобус сообщением Витебск — Санкт-Петербург.

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Следователи также выяснили, что в январе-феврале обвиняемый вел аналогичную переписку с другими девушками, проживающими в Белоруссии. Привезти их из Гомеля в Санкт-Петербург должна была сообщница священника, гражданка Таджикистана. Женщину задержали, позже она была приговорена к пяти годам колонии. Уже находясь в тюрьме, она увидела по телевизору сюжет о задержании обвиняемого в Витебске и опознала в нем человека, отправившего ее в Гомель.

Об инциденте в Витебске с участием отца Николая (в миру Николая Киреева) из Ленинградской области 5 августа сообщило издание 47news. По его информации, при отъезде батюшка рассказал служителям своего храма, что собирается посетить монастырь в Подмосковье. Своей жене священник ничего не сказал, и та через несколько дней забеспокоилась и обратилась в полицию. Вскоре после этого появились сведения, что Киреев был задержан якобы в витебском притоне, где в тот момент находились проститутки, при этом сам он не был клиентом.