Патриарх Кирилл предостерег священников-блогеров от превращения в клоунов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал деятельность священников-блогеров, но призвал их не пытаться употреблять интернет-сленг. Об этом он заявил на встрече с участниками I Международного коммуникативного форума MediaPost, сообщает во вторник, 10 октября, ТАСС.

«Если наши священники используют искусственный язык, принятый в какой-то среде, то они себя представляют неестественными, ведь в храме они так не говорят. И вот включает компьютер кто-то из прихожан и видит, как батюшка дурака валяет, в клоуна превращается», — сказал глава РПЦ, назвав подобное поведение недопустимым.

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Как пояснил агентству пресс-секретарь патриарха Александр Волков, некоторые священники, ведущие блоги, выбирают «достаточно неожиданные» способы общения с паствой.

Ранее в июле сообщалось, что священники Русской православной церкви (РПЦ) станут молодежными ютуберами в рамках проекта «Батюшка-блогер». Основатели проекта подчеркивали, что основной тематикой видеоблогов станет любовь: священнослужители намерены говорить об отношениях между мужчиной и женщиной и делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни.

В сентябре патриарх Кирилл пригрозил пенсией несогласным с ним священникам. Он отметил, что говорит «от мудрости всего епископата Русской православной церкви» и другого пути, кроме как строго следовать его указаниям, у церкви нет.

