Патриарх призвал духовенство уклоняться от образа «своего парня» для молодых

Уклоняться от образа «своего парня» среди молодежи призвал духовенство глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета, передает во вторник, 25 июля, РИА Новости.

«Священникам, прежде всего, нельзя терять достоинство сана, пытаясь завоевать доверие молодых», — отметил он. По его словам, при личном и интернет-общении пастыря с юными подопечными не должно быть развязности, вульгаризмов и характерного жаргона.

В обратном случае, по словам патриарха, пастырь добьется лишь «сиюминутных симпатий, но не сможет быть носителем христианского образа жизни и мысли».

Как подчеркнул глава РПЦ, знание молодежного сленга будет вызывать интерес, улыбку и создаст ощущение, что священник «свой парень», но это не гарантирует миссионерского успеха. «Мы не должны говорить на жаргоне с теми, кто этот жаргон использует», — подчеркнул Кирилл.

Однако патриарх предостерег духовенство от менторского пафоса в общении, так как людей это отталкивает. За такого рода отношениями, по его мнению, может скрывать нежелание священников «по-настоящему трудиться».

В июне Кирилл призвал церковных пастырей отказаться от дорогих иномарок, даже полученных в дар. Он подчеркнул, что современные машины среднего класса могут предоставить достаточный уровень комфорта. «Мы не должны забывать об ответственности. Иерархи не имеют права вносить соблазны», — пояснил предстоятель РПЦ.