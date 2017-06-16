Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих машин

Патриарх Кирилл заявил, что духовенству не стоит пользоваться дорогими иномарками, даже полученными в дар. Слова первоиерарха приводит РИА Новости.

«Мы действительно повод даем иногда [для критики церкви] глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях!» — посетовал патриарх. По его словам, при нынешнем уровне развития автопрома даже машина среднего класса предоставляет достаточный уровень комфорта и безопасности.

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Кирилл отметил, что «целые кавалькады дорогих лимузинов» у храмов резонно вызывают у людей реакцию. «Мы не должны забывать об ответственности. Иерархи не имеют права вносить соблазны», — отметил предстоятель РПЦ.

В конце мая широкий резонанс получила история с внедорожником Toyota Land Cruiser за шесть миллионов рублей, на котором передвигается епископ Ливенский Орловской митрополии Нектарий. В митрополии автомобиль назвали подарком от одного из агрохолдингов и заявили, что в этом факте нет «информационного повода». «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали», — добавили там.