Патриарх рассказал об успешном изгнании бесов из душевнобольных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о пользе обряда изгнания злых духов для лечения россиян с заболеваниями психики. По мнению предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), молитвы могут помочь в случаях, когда врачи бессильны. Его слова приводит РИА Новости.

Кирилл отметил, что «люди, не получив исцеления, даже облегчения своего недуга через обращение к врачам, приходят в церковь». «И с глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей, читаются особые молитвы, автором которых является Василий Великий. И многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения», — заверил патриарх.

Он также добавил, что специалисты в области психиатрии «сталкиваются порой с такими психическими явлениями, которые нельзя объяснить болезнью».

Глава РПЦ отметил, что несмотря на мнение скептиков по данному вопросу, задача церкви в том, чтобы «напоминать им о том, что эта сила реальна, и что жертвой воздействия этой силы может быть каждый, кто лишен опыта молитвы и кто сам себя отделил от бога».

В марте екатеринбургские четвероклассники стали свидетелями обряда экзорцизма во время экскурсии в Среднеуральский женский монастырь. Им продемонстрировали изгнание бесов из 12-летней девочки, которая лаяла и кричала мужским голосом. В епархии пообещали разобраться в ситуации и по итогам проверки сделали «организационные выводы». В частности, была увеличена табличка, ограничивающая вход в храм на время проведения подобных обрядов.