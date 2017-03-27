Екатеринбургские школьники попали на сеанс экзорцизма во время экскурсии

Прокуратуру Свердловской области попросили разобраться с посещением школьниками монастыря, где им показали сеанс экзорцизма — изгнания дьявола. Соответствующее обращение направил представитель «Коммунистов России», сообщается на сайте партии.

Инцидент произошел 23 марта. Учащихся элитной гимназии № 212 «Екатеринбург — Париж» привели на экскурсию в Среднеуральский женский монастырь. «Четвероклассникам продемонстрировали обряд, при котором священник изгонял дьявола из двенадцатилетней девочки, которая лаяла и кричала мужским голосом. Дети были страшно напуганы и еще не известно, как это происшествие отразится на их психическом здоровье», — отметил председатель ЦК партии Максим Сурайкин. Он добавил, данный обряд вызывает критику со стороны психиатров.

Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, оказавшись на территории монастыря, школьники услышали необычные молитвы и крики, раздававшиеся из динамиков. Отмечается, что, по всей видимости, во время проведения ритуала не была выключена аудиотрансляция, которая используется во время обычного богослужения. После этого ученики зашли в храм, где проводился сеанс экзорцизма.

«К сожалению, участники экскурсионной группы не обратили внимание на предупреждающую табличку у входа в храм. Здесь указано, что на время отчитки вход "только по благословению". А может и обратили, но не поняли смысла слов "отчитка", "благословение". Этого они еще "не проходили". Да и о таком явлении, как одержимость демонами, детям не рассказывают ни в школе, ни дома», — пояснил епископ Среднеуральский Евгений. Он добавил, что в связи с произошедшим будет инициирован «серьезный разговор о духовной безопасности школьников с родительским и педагогическим сообществом». Также планируется провести серию открытых экскурсионных уроков для школьников.

По данным издания Znak.com, ученики посетили монастырь в рамках предмета «Основы религиозной культуры». По словам родителей школьников, дети, ставшие свидетелями ритуала, ничего не поняли, но очень перепугались.