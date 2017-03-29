Екатеринбургская епархия РПЦ примет меры после изгнания бесов перед детьми

В Среднеуральском женском монастыре увеличили таблички, ограничивающие вход в храм во время проведения обрядов экзорцизма, сообщает Национальная служба новостей (НСН) со ссылкой на пресс-секретаря екатеринбургской епархии РПЦ Анжелу Тамбову. Такую меру приняли после того, как приехавшая на экскурсию группа младшеклассников стала свидетелем ритуала изгнания бесов из двенадцатилетней девочки.

«Организационные выводы, конечно же, сделаны раз уж такая накладка случилась», — сообщила Тамбова. Также она отвергла информацию о том, что обряд изгнания бесов из двенадцатилетней девочки транслировался на мониторах. По ее словам, в храме нет мониторов, а есть репродукторы.

«[Колонки] усиливают звук во время божественной литургии. Это прекрасное пение монахинь, которое раздается и создает определенную атмосферу. Тут впервые в жизни случилось такое досадное недоразумение», — говорят в екатеринбургской епархии.

Также Тамбова отрицает, что епископ среднеуральский Евгений посоветовал родителям рассказывать школьникам о демонах и экзорцизме. «Владыка Евгений никогда не призывал рассказывать маленьким детям о бесах», — отметила пресс-секретарь.

Инцидент произошел 23 марта. Учащихся элитной гимназии № 212 «Екатеринбург — Париж» в рамках предмета «Основы религиозной культуры» привели на экскурсию в Среднеуральский женский монастырь. Четвероклассникам продемонстрировали обряд, при котором священник изгонял дьявола из двенадцатилетней девочки, которая лаяла и кричала мужским голосом. По словам родителей школьников, дети, ставшие свидетелями ритуала, ничего не поняли, но очень перепугались.