МЧС обучит священников и волонтеров РПЦ работать в зонах чрезвычайных ситуаций

Русская православная церковь (РПЦ) заключила соглашение о сотрудничестве с МЧС России. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе патриарха.

«Религиозные организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций», — рассказали в церкви. Для этого сотрудники министерства обучат священников, сестер милосердия и добровольцев. Их будут при необходимости задействовать для работы непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Информация о ЧС будет поступать от ведомства в региональные епархии, где будут оперативно решаться вопросы о необходимости выезда волонтеров. Соглашением также предусмотрена организация походных храмов в местах бедствия.

Представители церкви, согласно документу, станут участниками учений и конференций, организуемых спасательным ведомством. Их также примут в состав территориальных надзорных комиссий, занимающихся предупреждением ЧС и пожаров.

В то же время священники будут проводить для сотрудников МЧС занятия по основам православной культуры, передавать в подразделения книги, аудио- и видеозаписи духовной тематики.