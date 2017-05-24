В очереди к мощам Николая Чудотворца развернули две полевые кухни

Две полевые кухни для людей, стоящих в очереди в Храм Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца, организовало главное управление МЧС по Москве, сообщает РИА Новости.

Кухни находятся у домов 1 и 17 на Пречистенской набережной. Там все желающие смогут бесплатно выпить чай и отдохнуть. Воспользоваться этой услугой можно в часы работы храма — до 21:00 мск.

Ранее издание dni.ru опубликовало видео очереди из желающих поклониться святыне.

Материалы по теме Очередь за чудом Как верующие провели ночь у храма Христа Спасителя, ожидая доступа к мощам

Частицу мощей Николая Чудотворца доставили в Россию из папской базилики в итальянском Бари 21 мая. Встречал их в России в аэропорту Внуково Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщал телеканал «Москва 24».

Это первое перемещение мощей с конца XI века, когда итальянские купцы украли большую часть останков святителя из храма города Миры. В первый день пребывания мощей святого в ХХС им поклонились более 25 тысяч человек.

Николай Чудотворец (Николай Угодник) — один из самых почитаемых христианских святых, который считается покровителем путешествующих, заключенных и сирот.