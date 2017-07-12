Батюшка-рэпер и байкеры-священники станут молодежными блогерами

Священники Русской православной церкви (РПЦ) станут молодежными ютуберами. Об этом заявила основатель интернет-проекта «Батюшка-онлайн» Надежда Земскова, передает RT.

По ее словам, в рамках проекта «Батюшка-блогер», который будет запущен в России в августе, священники РПЦ будут вести авторские видеоблоги. «Это наш новый YouTube-канал, где мы будем знакомить читателей с удивительными священниками. У нас есть батюшки-близнецы, байкеры, лифтеры, программисты и даже батюшка-рэпер», — похвасталась Земскова.

«Наша задача — показать, что батюшки очень открыты и хотят общаться с молодежью, а сами они молодые и очень современные!» — отметила она.

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Земскова также добавила, что основной тематикой видеоблогов станет любовь: священнослужители намерены говорить об отношениях между мужчиной и женщиной. Кроме этого участники «Батюшка-онлайн» планируют запустить православные влоги, в которых батюшки будут делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни.

«Блогерство очень популярно, поэтому мы не можем обойти это стороной — идем в ногу со временем. Наша цель — достучаться до молодежи, поскольку сейчас все используют YouTube, смотрят видеоблоги», — резюмировала она.

В начале февраля РПЦ запустила первый в России православный мессенджер «Правжизнь Telegram». С его помощью священнослужители смогли «принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан» и «оперативно получать прошения о требах».