РПЦ запустила первый православный мессенджер

Русская православная церковь (РПЦ) запустила первый в России православный мессенджер «Правжизнь Telegram». Об этом в пятницу, 3 февраля, заявили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, передает ТАСС.

Как утверждается в сообщении, функционал приложения дает пользователям возможность не только обмениваться мгновенными сообщениями, отправлять файлы и пересылать фото-, видео- и аудиоматериалы, но и подписаться на различные каналы, чтобы следить за событиями из жизни того или иного храма или монастыря.

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Также отмечается, что с помощью «Правжизнь Telegram» священнослужители смогут «принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан» и «оперативно получать прошения о требах». Кроме того, с запуском приложения они могут собирать пожертвования, организовывать волонтеров, создавать каналы и делать рассылку по подписчикам.

По словам создателей приложения, теперь православные пользователи смогут поближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей и знакомых, обсудить новости и оказать молитвенную или иную помощь верующим. «Благодаря приложению "Правжизнь Telegram" я смогла вылечить давно мучавшее меня заболевание», — отмечает одна из прихожанок.

«Правжизнь Telegram» поддерживает восемь языков общения и доступна пользователям ПК и Android.

В июле 2016 года РПЦ объявила о запуске собственного мессенджера. Создание приложения благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам авторов программы, она станет «важным звеном единой коммуникационной платформы» РПЦ и удовлетворит потребности верующих в «интерактивном общении и непрерывной связи прихожан с церковью».