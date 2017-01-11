В сети ответили РПЦ идеей запретить воду, похороны и уборку снега

В сети посмеялись над решением ярославской митрополии РПЦ на один день запретить аборты в Ярославле в память о вифлеемских младенцах, «убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося богомладенца».

Пользователи Twitter принялись предлагать свои варианты «дней без...», не забывая придумать подходящий повод из истории христианства. «Офтальмология запрещена на один день в Ярославской области в память о исцелении слепого Христом», — предложил один из них.

Фантазия некоторых юзеров вышла за пределы Ярославской области, и они начали придумывать однодневные запреты и для других регионов России. «В Московской области на один день отключили воду в память о Всемирном потопе», — пошутил пользователь с ником iPetrowa.

Другие отошли от религиозной тематики и начали «запрещать» все подряд без какой-либо видимой причины. «В России на один день запретили уборку снега в память о снеге, растаявшем в прошлом году», — пошутил Sikorochka.



