В Ярославле проведут день без абортов

В Ярославле на один день — среду, 11 января, — запретили аборты. Об этом сообщается на сайте ярославской митрополии РПЦ.

В течение дня во всех государственных медучреждениях области запрещено проведение абортов, аналогичные рекомендации даны частным медицинским организациям. «Акция приурочена к памяти вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося богомладенца», — поясняется в сообщении митрополии.

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Как отмечает издание 76.ru, всего в течение года в Ярославской области пройдут три Дня тишины без абортов: в январе, июне и июле.

Кроме того, молитвенное стояние за спасение жизни детей состоится 11 января в Санкт-Петербурге около Казанского собора, сообщает «Петербургской дневник».

Аналогичные акции устраиваются в регионах страны не в первый раз. Так, в День защиты детей 1 июня 2016 года аборты запрещали в Воронеже и Калуге.

В ноябре 2016 года патриарх Кирилл приравнял аборты к алкоголизму и наркомании. Он предложил вывести их из системы обязательного медицинского страхования.

11 января РПЦ отмечает день памяти святых мучеников младенцев Вифлеемских. Согласно Евангелию, в этот день по приказу Ирода было убито около 14 тысяч детей до двух лет.