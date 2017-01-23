Смартфон назвали сатанинским гаджетом для обсуждения одежд патриарха

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон предостерег верующих от гаджет-зависимости. Об этом он рассказал во время выступления перед прихожанами храма Иоанна Предтечи, текст которого был опубликован на сайте Красноярской епархии.

По словам Пантелеимона, смартфоны, используемые верующими в церквях, уводят их от благодати и заставляют обсуждать одежды и кресты Святейшего Патриарха и священников РПЦ. Судя по всему, священник имел в виду скандалы вокруг дорогостоящих аксессуаров главы РПЦ, например, ситуацию с ретушированием часов патриарха Кирилла стоимостью 30 тысяч долларов. «Конечно, это внушение не от Божией силы, не от ангела-хранителя, а от искусителя», — уверен митрополит.

Он отметил, что во времена его детства в церквях верующие люди вели себя пристойно. «Никто не шумел (...) Только свечки брали и передавали тихонько, шепотом говоря, кому поставить», — отметил он.

Теперь, как утверждает митрополит, многие прихожане отвлекаются на свои мобильные телефоны, которые негативно влияют на общение с Богом. «Большой грех в храме разговаривать, отвлекаться, что часто происходит теперь. Лукавый Сатана подошел к человеку и много чего дал, например, телефоны: с фотографиями, с картинками», — добавил Пантелеимон и посоветовал прихожанам использовать мобильные телефоны «только дома и в отведенный час».

Ранее в январе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда назвал стикеры для Telegram с портретами патриарха Московского и всея Руси Кирилла опасными для общества.«Я вообще люблю и ценю хороший и качественный юмор, но глубоко убежден, что есть то, над чем не смеются», — добавил профессор.