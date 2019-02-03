В легких суворовцев нашли личинок червей

В Суворовском училище в Ульяновске произошла вспышка эхинококкоза. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщила радиостанции «Говорит Москва» мать одного из курсантов учебного заведения.

По словам женщины, у некоторых студентов обнаружили «червей в легких». Она посетовала, что в выходные детей не обследуют, источник или очаг заразы до сих пор не найден, а на 500 суворовцев и 300 человек персонала в училище на данный момент работает всего один специалист по УЗИ.

Мать курсанта добавила, что эхинококкозом также болеет работник кухни и двое офицеров.

Заболевание учащимися эхинококкозом подтвердили в пресс-службе областного министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что медицинское обследование выявило эхинококкоз у 26 воспитанников училища.

Эхинококкоз поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых затем образуются паразитарные кисты.

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