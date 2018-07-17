Сотня россиян отравились шаурмой из одного кафе

В городе Кызыл (Республика Тыва) 96 человек отравились шаурмой, сообщили «Ленте.ру» во вторник, 17 июля, в республиканском управлении Роспотребнадзора.

«Первые отравившиеся обратились в больницы 12 июля, у всех было выявлено острое расстройство кишечника. Им установлен предварительный диагноз "сальмонеллез", который лабораторно подтвердился, — у 12 больных в анализах обнаружена ДНК сальмонеллы. Установлен и источник заболевания — это закусочная "Шаурма" на площади Арбат города Кызыл», — рассказала представитель управления.

Среди заболевших 17 детей в возрасте от 4 до 17 лет. 50 человек госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение, уточнила она. Состояние всех заболевших стабильное, с положительной динамикой.

Выяснилось, что при приготовлении шаурмы использовался самодельный чесночный соус, в который добавлялись сырые яйца. Предприниматель не смог указать источник приобретения яиц. На время проверки органами Роспотребнадзора наложен арест на 3,5 тонны куриного мяса и другие продукты. По основной версии санитарных врачей, заражение произошло из-за инфицированных продуктов алиментарным путем (во время еды).

В свою очередь, в МВД Республики Тыва корреспонденту «Ленты.ру» заявили, что в связи с массовым заболеванием возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»).

«Сейчас проводятся первоочередные следственные и оперативные мероприятия, устанавливаются источники появления инфекции, — рассказала официальный представитель республиканского МВД Аржаана Чакчин. — Обвинения пока никому не предъявлены».

Закусочная открылась 25 июня, причем владелец, индивидуальный предприниматель Сайедов, не уведомил Роспотребнадзор о начале работы. В результате из шести сотрудников только у двоих были оформлены медицинские книжки. При обследовании работников у одного из них обнаружено ДНК шигеллы — возбудителя дизентерии.

В августе 2017 года два торговца шаурмой были осуждены на полтора года колонии каждый — из-за допущенных ими нарушений в больницы Брянска попали семь человек.