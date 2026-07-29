Депутат Госдумы Новиков: Зеленский разыгрывает тему НАТО, чтобы Запад продолжал помогать

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично удивляться отсутствию приглашения Украины в НАТО по двум причинам: это поддерживает прозападные иллюзии внутри страны и служит способом клясться в верности Западу ради продолжения поддержки, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«На Украине с девяностых годов формировался контекст: "Украина — це Европа", то есть Украина должна быть в европейских структурах, в ЕС и в НАТО. Когда Зеленский разными способами дает понять, что это мечта Украины, он делает две вещи. Первое — поддерживает украинскую мечту для внутреннего потребления, для той части населения, которая живет иллюзиями, что Европа — это круто и что это хороший антироссийский выбор. Второе — это способ клясться в верности НАТО и Западу, чтобы Запад продолжал поддерживать его и правящий режим», — пояснил депутат.

По его словам, техническая возможность приема Украины в альянс — это уже вопрос конкретных отношений киевского режима с Западом.

«Пусть в штаб-квартире НАТО отвечают, перепишут ли они свой устав под Зеленского, или просто наплюют на нормы устава и примут его, или скажут: "Пошел вон, до свидания, мы не можем исходя из своих внутренних документов". Или скажут, что сегодня не можем, но через 15 лет сможем», — заключил Новиков.

Ранее Зеленский заявил, что Киеву непонятно, почему Украине все еще не предложили членство в НАТО. Он добавил, что в Киеве членство в НАТО также считают одним из условий послевоенных гарантий Украине.