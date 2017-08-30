Отравивших семерых жителей Брянска торговцев шаурмой отправили в колонию

Два торговца шаурмой получили по полтора года исправительной колонии за то, что их продукция стала причиной отравления семерых жителей Брянска. Об этом в среду, 30 августа, сообщается на сайте прокуратуры Брянской области.

Двое мужчин, 29 и 25 лет, признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК России («Производство, хранение в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Известно, что один из них является гражданином Таджикистана. Дело в отношении третьего участника преступления выделено в отдельное производство, так как он скрылся от следствия.

Установлено, что в середине января этого года подсудимые торговали шаурмой в павильоне «Вкус Востока» в Бежицком районе Брянска. Продукция была изготовлена с многочисленными грубыми нарушениями санитарных норм, заявили в прокуратуре. В результате у семи человек было диагностировано кишечное инфекционное заболевание, что квалифицируется как причинение легкого вреда здоровью.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил каждого к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в ведомстве. Уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу.