Более 30 жителей Новочеркасска подхватили сальмонеллез из-за шаурмы

В Новочеркасске (Ростовская область) 35 человек госпитализированы в инфекционную больницу из-за отравления шаурмой, сообщает DonDay.

Отмечается, что торговая точка с шаурмой, продававшая некачественный товар, находится рядом с вузом, поэтому среди пострадавших много студентов, а также два ребенка. По данным издания, из подозрительного мяса было изготовлено более 100 порций блюда, поэтому врачи не исключают увеличения числа отравившихся.

На сайте регионального управления Роспотребнадзора отмечается, что у больных сальмонеллез.

Кроме того, что в павильоне «Шаурма на углях» на улице Троицкой, где ели заболевшие, выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продукции. Работа павильона временно остановлена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), отмечается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.