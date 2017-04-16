Голодный грабитель в Санкт-Петербурге под угрозой пистолета потребовал шаурму

в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался в кафе с шаурмой и потребовал приготовить ему три порции. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает «Фонтанка».

По информации газеты, в полицию обратился управляющий заведением на Новочеркасском проспекте. Менеджер рассказал, что вечером 14 апреля в кафе ворвался мужчина. Угрожая пистолетом, он потребовал приготовить для него три шаурмы. После того как повар обслужил клиента, мужчина скрылся.

Отмечается, что заведению был причинен ущерб в размере 510 рублей.

В октябре 2016 года в Санкт-Петербурге на сайте Top Doner появилась функция по поиску шаурмы в городе. Сервис сортирует точки продаж фастфуда по популярности у пользователей или по ценам. На Top Doner также можно посмотреть отзывы о киосках и самом блюде.