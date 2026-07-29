Москвичам рассказали о погоде в августе

Синоптик Позднякова: В начале августа в Москве ожидается потепление

В начале августа жителей Москвы и области ожидает потепление. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Согласно прогнозам, в первых числах августа дневная температура в столице составит плюс 23-плюс 28 градусов. При этом почти до конца текущей рабочей недели будут продолжаться осадки.

Ночью на 30 июня ожидаются кратковременные дожди и температура плюс 23-плюс 15 градусов. Днем дожди продолжатся, местами возможны грозы, а столбики термометров поднимутся до плюс 21-плюс 23 градусов в Москве и до плюс 20-плюс 25 градусов в области. 31 июля установится переменная облачность без осадков. Ночью температура составит плюс 14-плюс 16 градусов, днем — плюс 23-плюс 25 градусов.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в Москве возобновится в августе.