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17:37, 29 июля 2026 (обновлено: 17:47, 29 июля 2026)Моя страна

Туристы из Азии заинтересовались одним регионом России

Туристы из стран АСЕАН заинтересовались поездками в Татарстан
Алина Черненко

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Туристы из стран АСЕАН и других государств Азии заинтересовались поездками в Татарстан. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Государственного комитета республики по туризму Сергея Иванова.

После встречи с участниками международного трансконтинентального автопробега, прибывшими в этот российский регион, собеседник агентства отметил, что иностранцам интересны культура, архитектура, быт, традиции, достопримечательности и кухня Татарстана.

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По данным Госкомитета региона по туризму, за пять месяцев 2026 года республику посетили около 53 тысяч гостей из-за рубежа. Для сравнения: за весь 2025 год в Татарстане побывали почти 129 тысяч иностранных путешественников.

Ранее немка Мартина Штэммлер-Герузел, переехавшая жить в Татарстан, объяснила свое решение фразой «с самого первого момента Россия дарила мне покой». Она влюбилась в просторы этого региона и местных жителей.

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