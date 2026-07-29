Раскрыта роль разведки США и Франции в ударах ВСУ по России

FT: США и Франция предоставляли Украине разведданные для ударов

США и Франция предоставляли Украине разведданные для выявления позиций российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Разведывательные данные, предоставленные США и Францией, помогли составить карту размещения российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обходить их и достигать целей в глубине территории России», — говорится в сообщении.

Кроме того, разведывательная информация использовалась при выборе целей для ударов. По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, данные от западных партнеров помогали операторам беспилотников «понимать, куда нужно бить».

8 июля президент США Дональд Трамп одобрил удары Украины по российским объектам энергетики. Он назвал это эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».