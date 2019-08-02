Привязавшей мальчика к столбу российской семье вернули приемных детей

В Ярославской области семье Светланы и Андрея Щавелевых, привязывавших пятилетнего приемного ребенка на веревку, вернули других детей. Об этом сообщило издание 76.ru со ссылкой на источник в органах опеки.

По словам собеседника издания, детей на время поместили в реабилитационные центры с согласия матери. Срок нахождения в реабилитационных центрах истек, дети вернулись домой.

7 июля стало известно, что в селе Юрьевское Ярославской области во дворе дома семьи с шестью приемными детьми нашли пятилетнего ребенка, привязанного за шею к столбу. Мальчика обнаружили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, когда пришли к семье с внеплановой проверкой. Позднее опекун сказала, что привязала мальчика к столбу из-за его гиперактивности.

Ярославская полиция возбудила уголовное дело по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). По данным ведомства, родители привязали ребенка к столбу за шалость. Мальчика поместили в больницу для проведения обследования.

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