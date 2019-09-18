Избитой мужем россиянке в качестве помощи предложили избавиться от детей

Органы опеки предложили жительнице поселка Вельяминово в Брянской области 22-летней Анжелике Бавыкиной сдать детей в приют, пока она не решит свои жилищные проблемы, и пригрозили забрать их за отказ. Об этом сообщает RT.

Бавыкина вместе с двумя детьми сбежала от гражданского мужа, который ее избивал, и поселилась в квартире, выданной ей как сироте. В помещении не было горячей воды, а трубы отопления прорвало. У Бавыкиной двухлетние двойняшки, Вова и Влада, но она не оформляла официальный брак с их отцом.

Как пишет издание, на руках Бавыкиной заметны царапины и шрамы, а одета она в поношенные вещи. Женщина жаловалась, что ее били как в детдоме, так и в приемной семье. Когда она была беременна, муж ее также избивал, и у нее произошли преждевременные роды. Однажды мужчина всадил ей в руку нож. Бавыкина отметила, что муж много пил и часто залезал в долги, а в качестве залога однажды использовал ее паспорт.

Увидев, в каких условиях живет женщина, ее соседка Яна Маслова написала о ситуации в соцсетях. Соседи отдали женщине мебель, принесли вещи, купили продуктов, обеспечили телефоном и купили приставку для телевизора. Однако 12 сентября к Анжелике пришли чиновники из органов опеки и, увидев условия ее проживания, предложили женщине поместить детей в дом малютки, пока она не решит бытовые вопросы.

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В ответ на отказ женщины ей дали неделю на погашение долгов по ЖКХ, подключение горячей воды и отопления, а также поиска работы и пригрозили забрать детей. Кроме того, женщине надо менять паспорт, это занимает больше недели, а денег на обустройство жилья у нее нет. Ей также надо закрыть долг бывшего мужа на сумму около 30 тысяч рублей.

Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались, каким образом сирота получила квартиру без горячей воды. В ведомствах начали проверку. В администрации Карачаевского района RT пообещали, что в короткие сроки поменяют котел с трубами и поставят колонку горячего водоснабжения, а претензии опеки отзовут. Чиновники также пообещали решить вопрос с долгами Анжелики и выделением для нее пособия как малоимущей. Отмечается, что местный депутат помог девушке с трудоустройством — ее возьмут разнорабочей на кроличью ферму с зарплатой около 15 тысяч рублей, а детей бесплатно устроят в детский сад.

При этом в местной администрации заявили, что тему не стоило предавать огласке — помощь женщине оказали бы вне зависимости от внимания общественности. Чиновники добавили, что могли бы подать на женщину в суд за порчу муниципального имущества и повреждения труб, но не стали.

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