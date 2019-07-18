В России сироты месяц жили в заброшенной железнодорожной будке из-за чиновников

В Ивановской области два выпускника школ-интернатов были вынуждены месяц жить в заброшенной будке железнодорожника, потому что не получили положенное им по закону жилье. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, выпускники проживали в Решемской и Чернцкой школах-интернатах. Они стояли в очереди на обеспечение жильем. Следствие проводит проверку действий чиновников, которые должны были своевременно выдать его.

Пока не ясно, когда именно молодые люди получат жилье, рассказала ТАСС старший помощник руководителя управления СКР по взаимодействию со СМИ Ирина Котова. Она добавила, что у них нет постоянного дохода, и они вынуждены искать случайные подработки.

Выпускникам предоставили место в социальной гостинице. К ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области, добавила Котова.

Ранее в июне уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что для выпускников сиротских учреждений необходимо законодательно предусмотреть возможность получать соцподдержку вне зависимости от того, обратились ли они за помощью.

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