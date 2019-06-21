Подсчитаны масштабы усыновления российских детей иностранцами

После вступления в силу «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновлять российских детей гражданами США, число усыновленных иностранцами сирот из России сократилось в 10 раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства просвещения России.

Согласно статистике ведомства, в 2012 году 2604 российских ребенка отправились жить за границу к приемным родителям. Их принимали в основном резиденты США (646 детей), Италии (762), Испании (502) и Франции (245). При этом американцы чаще всего выбирали детей с инвалидностью.

В 2018 году усыновленных иностранцами детей из России было всего 289. При этом 196 из них (67 процентов) были усыновлены гражданами Италии. Еще 35 уехали в Испанию — это в 14 раз меньше, чем в 2018-м. 22 отправились во Францию — в 11 раз меньше. Число принятых в немецкие семьи детей снизилось в 18 раз — с 129 до 7, в израильские в пять раз — с 86 до 15. Граждане и подданные Великобритании, Канады, Ирландии, Финляндии, Швеции, Мальты и Словении раньше брали себе российских сирот, но последние годы перестали.

Американцам запрещено усыновлять детей из России после вступления в силу в 2013 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», более известного как «закон Димы Яковлева». Его приняли в 2012 году в ответ на «акт Магнитского», по которому были введены санкции для нарушавших права человека россиян и организаций из России. В 2018 году депутаты решили внести поправки в закон и распространить его на тех, кто вмешивается в российские выборы.

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