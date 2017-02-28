Число усыновленных иностранцами российских детей с 2013 года сократилось втрое

Иностранцы в 2016 году усыновили втрое меньше российских детей, чем в 2013-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Верховного суда (ВС) России Вячеслава Лебедева.

По его словам, в минувшем году суды вынесли 13,5 тысячи решений об усыновлении. «При этом приоритет усыновления российскими гражданами выдерживается», — заявил Лебедев.

Глава ВС отметил, что только 430 постановлений были о передаче ребенка в иностранные семьи. Это число — в три раза меньше, чем в 2013 году, когда был принят «закон Димы Яковлева».

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7 февраля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым больше половины россиян выступают против отмены «закона Димы Яковлева», даже в случае, если США дадут гарантии жизни и здоровья усыновленных российских детей. В то же время 41 процент респондентов не против отмены этого закона.

В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможной отмене «закона Димы Яковлева» в случае предоставления США гарантий. Ранее в том же месяце Европейский суд по правам человека счел неправомерным этот закон. В Минюсте России пообещали обжаловать этот вердикт.

«Закон Димы Яковлева» действует в России с 1 января 2013 года. Согласно ему, американцам запрещено усыновлять российских детей. Закон стал ответом на американский «акт Магнитского».